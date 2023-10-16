Кваліфікація до Євро-2024. Група F, 8-й тур

Азербайджан – Австрія – 0:1

Гол: Забітцер, 48 (з пенальті)

Команда Ральфа Рангніка не стала відкладати питання про другу путівку на чемпіонат Європи з групи F – і обіграла на виїзді збірну Азербайджану (1:0). Єдиний гол на самому початку другого тайму з пенальті забив півзахисник дортмундської Борусії Марсель Забітцер. Його удар був заблокований рукою Мамедова, і арбітр призначив 11-метровий у ворота господарів. Воротар Магомедалієв вгадав напрямок польоту м'яча, проте відбити м'яч не зумів.

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Згодом Австрія була набагато ближчою до того, щоб закріпити свою перевагу, аніж Азербайджан до того, щоб зрівняти рахунок. Втім, на останніх секундах зустрічі Байрамов втратив шикарну можливість зрівняти рахунок – з близької дистанції він влучив у штангу.

Австрія вчетверте у своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи. У 2008 році Das Team отримала путівку на Євро як один із господарів турніру, а у 2016 та 2020 роках австрійці вибороли право участі на чемпіонаті Європи безпосередньо на полі.

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