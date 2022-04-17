Гарначо перебрався у систему манкуніанців восени 2020 року. 17-річний вінгер виступає за молодіжні команди, але вже потрапляє до заявки на матчі основи. Дебютний виклик форвард отримав на матч 33-го туру АПЛ проти Норвіча.

Роналду забив гол зі штрафного вперше за півтора року

Героєм тієї зустрічі став Кріштіану Роналду, поділившись дещицею слави з юним одноклубником. Португалець подарував Гарначо м'яч, яким оформив хет-трик. Алехандро оперативно похизувався цим у соцмережах, додавши провокаційний підпис: "Найкращий у всі часи". Дуже необачно для гравця, який вже отримував виклик у збірну Аргентини.

Проте справжню істерію спровокував коментар Серхіо Агуеро. "Це тому, що ти ще не грав з найкращим", – написав Кун, тегнувши Лео Мессі. Заперечувати легенді переважно взялися фани Ман Юнайтед. На момент публікації цієї новини коментар Агуеро отримав понад 30 тисяч відповідей. Це більше ніж половина від їх загальної кількості під постом Гарначо.

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