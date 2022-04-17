Гарначо перебрался в систему манкунианцев осенью 2020 года. 17-летний вингер выступает за молодежные команды, но уже попадает в заявку на матчи основы. Дебютный вызов форвард получил на матч 33 тура АПЛ против Норвича.

Роналду забил гол со штрафного впервые за полтора года

Героем той встречи стал Криштиану Роналду, поделившись славой с юным одноклубником. Португалец подарил Гарначо мяч, которым оформил хет-трик. Алехандро оперативно похвастался этим в соцсетях, добавив провокационную подпись: "Лучший за все времена". Очень опрометчиво для игрока, уже получавшего вызов в сборную Аргентины.

Однако настоящую истерию спровоцировал комментарий Серхио Агуэро. "Это потому, что ты еще не играл с лучшим", – написал Кун, тегнув Лео Месси. Отрицать легенде в основном взялись фаны Ман Юнайтед. На момент публикации этой новости комментарий Агуэро получил более 30 тысяч ответов. Это больше половины от их общего количества под постом Гарначо.

МЮ благодаря юбилейному хет-трику Роналду одолел Норвич, Тоттенхэм проиграл Брайтону, Арсенал уступил Саутгемптону