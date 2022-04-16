Португалець ще у першому таймі оформив дубль, але вже на старті другої половини рахунок знову був рівним. Роналду це явно не подобалося, тому він відзначився втретє.

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Важливо, що свій третій м'яч Кріштіану забив прямим ударом зі штрафного. З ним такого не траплялося з вересня 2020 року. Постійні спроби це змінити вже ставали приводом для глузування. Тепер хейту буде трішки менше.

Варто зауважити, що для Роналду цей хет-трик став 12-м в рамках АПЛ. Стільки ж у Тьєррі Анрі та Джанфранко Дзоли. Більше лише у Джеймса Ворд-Прауса (13) та Девіда Бекхема (18).