Нападник Ворскли Таулант Сефері може приєднатись до СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 зацікавлений у підписанні Тауланта Сефері та готовий запропонувати 1 млн доларів за албанця, повідомляє албанське видання Sport Ekspres.

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Також зазначається, що форвард Ворскли зароблятиме 500 тисяч доларів на рік. Цікаво, що видання Fcdnipro.com повідомляє, що Сефері є лише одним з варіантів підсилення дніпровського клубу, а усі цифри не відповідають дійсності.

Додамо, що Сефері минулого літа став гравцем Ворскли, зіграв 28 матчів у складі полтавців, відзначившись 13 голами.

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