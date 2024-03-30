Український бізнесмен, який придбав клуб в Європі, здивував зарплатами своїх футболістів
Феміс Сагіров, який нещодавно став власником кіпрського клубу Пейя 2014, розповів, скільки платить гравцям.
"У скільки мені обійшлася Пейя 2014? Це комерційна таємниця. Бюджет клубу такий самий, як у мене був у Героскіпу – 350 тисяч євро.
Український бізнесмен придбав новий клуб у Європі – попереднього він здихався через договірні матчі
Зарплата стартує від 350 євро, максимальна – дві з половиною тисячі.
Інфраструктура? Величезна роздягальня, лазня, басейн, спортзал, масажний кабінет. Є два поля – одне велике ігрове і поруч трохи менше тренувальне. Стадіон вміщує до п'яти тисяч, але пластикових лавок поки що немає. Проте мерія вже підготувала проект реконструкції стадіону", – розповів Сагіров у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, Пейя 2014 виступає у Другому дивізіоні Кіпру і наразі посідає шосту сходинку, маючи у своєму доробку 32 очки. Щоб потрапити у зону підвищення у класі команді не вистачає 14 балів.
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