Феміс Сагіров, який нещодавно став власником кіпрського клубу Пейя 2014, розповів, скільки платить гравцям.

"У скільки мені обійшлася Пейя 2014? Це комерційна таємниця. Бюджет клубу такий самий, як у мене був у Героскіпу – 350 тисяч євро.

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Зарплата стартує від 350 євро, максимальна – дві з половиною тисячі.

Інфраструктура? Величезна роздягальня, лазня, басейн, спортзал, масажний кабінет. Є два поля – одне велике ігрове і поруч трохи менше тренувальне. Стадіон вміщує до п'яти тисяч, але пластикових лавок поки що немає. Проте мерія вже підготувала проект реконструкції стадіону", – розповів Сагіров у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Пейя 2014 виступає у Другому дивізіоні Кіпру і наразі посідає шосту сходинку, маючи у своєму доробку 32 очки. Щоб потрапити у зону підвищення у класі команді не вистачає 14 балів.

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