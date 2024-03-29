У поєдинку 27-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка не без проблем здолала Шавеш (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра-ліга, 27-й тур

Бенфіка – Шавеш – 1:0

Гол: Невеш, 68

Нереалізовані пенальті: Ді Марія, 26, Кабрал, 66

Трубін увійшов до символічної збірну сезону чемпіонату Португалії

У черговому поєдинку чемпіонату Португалії Бенфіка взяла гору над останньою командою чемпіонату – Шавешем. Вже на 5-й хвилині Ді Марія мав відкривати рахунок, але його удар під поперечину витягнув Уго Соуза (орендований у Фламенго). Згодом Флорентіну головою замикав передачу, але відправив сферу над поперечиною. В середині тайму господарі отримали право на пенальті та Ді Марія не зумів переграти кіпера, який у цьому матчі спіймав справжній кураж.

По перерві Соуза витягнув неймовірний удар від Кабрала під ліву стійку. За трохи Бенфіка отримала ще один шанс забити з одинадцятиметрового (за гру рукою). Кабрал підійшов до м'яча, але знову не зумів переграти бразильця. Арбітр, однак, дав вказівку повторити удар, і Артур... вдруге програв дуель кіперу.

Зрештою, "орлам" вдалось забити з гри: Ді Марія навісив зі штрафного у воротарський, а Невеш потилицею спрямував сферу під ліву стійку. Цей гол виявився єдиним у матчі.

Перемога принесла Бенфіці 67 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці. Спортінг відстає на 2 пункти, але має 2 гри в запасі. Шавеш з 19-ма балами останній.

В українського голкіпера Анатолія Трубіна, який традиційно вийшов в основі, майже не було роботи у цьому матчі. За час, проведений на полі, від мав лише одну повітряну дуель, з якої вийшов переможцем, віддав 3 неточні довгі передачі, а точність його пасів склала 80%. Sofascore оцінив його гру в 6,7 бала.

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