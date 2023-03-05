Форвард Шахтера дебютным голом принес победу своей команде в чемпионате Австрии
Украинский нападающий Богдан Вьюнник забил решающий мяч Грацера и помог ей подняться в топ-4 второго дивизиона австрийской Бундеслиги. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Австрия, Вторая Бундеслига, 18-й тур
Грацер – Адмира – 1:0
Гол: Вьюнник, 39
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Грацер на своем поле одолел Адмиру. Героем матча стал украинский форвард Богдан Вьюнник, который вступает за команду из Граца на правах аренды из Шахтера. 20-летний нападающий впервые вышел в основе и провел на поле весь матч (в дебютной игре за Грацер он вышел на замену и отыграл лишь 29 минут). В конце первого тайма украинец вывел свою команду вперед, забив, как оказалось, решающий гол.
Победа позволила Грацеру набрать 31 очко и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы, Адмира с 21 пунктом одиннадцатая.
Напомним, Вьюнник будет выступать за австрийцев до 30 июня 2023 года. Первую часть сезона Богдан провел в швейцарском Цюрихе (1 ассист в 14 матчах).
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