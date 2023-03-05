Украинский нападающий Богдан Вьюнник забил решающий мяч Грацера и помог ей подняться в топ-4 второго дивизиона австрийской Бундеслиги. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Австрия, Вторая Бундеслига, 18-й тур

Грацер – Адмира – 1:0

Гол: Вьюнник, 39

Украинский форвард дублем помог своей команде разгромить соперника в европейском чемпионате – видео

Грацер на своем поле одолел Адмиру. Героем матча стал украинский форвард Богдан Вьюнник, который вступает за команду из Граца на правах аренды из Шахтера. 20-летний нападающий впервые вышел в основе и провел на поле весь матч (в дебютной игре за Грацер он вышел на замену и отыграл лишь 29 минут). В конце первого тайма украинец вывел свою команду вперед, забив, как оказалось, решающий гол.

Победа позволила Грацеру набрать 31 очко и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы, Адмира с 21 пунктом одиннадцатая.

Напомним, Вьюнник будет выступать за австрийцев до 30 июня 2023 года. Первую часть сезона Богдан провел в швейцарском Цюрихе (1 ассист в 14 матчах).

Кривцов помог Интер Майами одержать вторую победу подряд в МЛС – украинец стал одним из лучших