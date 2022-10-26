Юний форвард приніс перемогу Палмейрасу в поєдинку з Атлетіко Паранаенсе, оформив дубль – гра завершилась з рахунком 3:1.

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Таким чином, Ендрік у віці 16 років, 3 місяці та 4 дні став наймолодшим автором забитого м'яча в історії Палмейраса. Попередній рекорд встановили у далекому 1916 році – тоді Ейтор забив у віці 16 років, 11 місяців та 14 днів.

Як зазначає інсайдер Фабріціо Романо, за Ендріком вже стежать великі європейські клуби, зокрема ПСЖ та Реал. В контракті бразильського форварда прописана клаусула у 60 млн євро.

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