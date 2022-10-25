Поки Зідан працював лише в Реалі, який він очолював двічі. Друга його каденція завершилася влітку 2021 року, і відтоді Зізу перебуває без роботи.

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"Чи сумую за тренерським костюмом? Ні, я дуже близько до цього. Почекаємо, трішечки почекаємо. Незабаром я повернуся. Зачекайте трохи. Незабаром. Залишилося не так багато, коли я знову тренуватиму", – цитує Зідана RMC Sport.

До слова, у француза вистачало пропозицій. Зокрема, запросити Зідана намагалися Манчестер Юнайтед і ПСЖ, але 50-річний фахівець відмовився від цих можливостей. Побутує думка, що Зідан просто чекає, коли зможе замінити Дідьє Дешама на чолі збірної Франції.

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