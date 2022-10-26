Юный форвард принес победу Палмейрасу в поединке с Атлетико Паранаэнсе, оформил дубль – игра завершилась со счетом 3:1.

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Таким образом, Эндрик в возрасте 16 лет, 3 месяца и 4 дня стал самым молодым автором забитого мяча в истории Палмейраса. Предыдущий рекорд установили в далеком 1916 году – тогда Эйтор забил в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 14 дней.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, за Эндриком уже следят крупные европейские клубы, в том числе ПСЖ и Реал. В контракте бразильского форварда прописана клаусула в 60 млн евро.

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