"Червоні дияволи" звернули увагу на 27-річного Сехру Гірассі зі Штутгарта, повідомляє The Guardian.

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Позиція нападника стала ледь не головною проблемою Еріка Тен Хага у нинішній кампанії. Адаптація 70-мільйонного Хьойлунда в АПЛ складається важко, а Марсьяль вже давно не вважається гравцем топ-рівня. Натомість Гірассі проводить просто ураганний сезон в Бундеслізі – 15 голів у 10 матчах, більше забив лише Кейн.

Штутгарт під час літнього викупу гвінейця у Ренна необачно прописав скромну клаусулу на 18 млн євро (Transfermarkt оцінює Сехру у 40 млн). Керівництво МЮ з легкістю заплатить таку суму і вже наводить контакти з агентами гравця щодо зимового трансферу. Щоправда, "червоні дияволи" будуть далеко не єдиними претендентами на сенсаційного бомбардира. Сам Гірассі зізнавався, що хоче спробувати сили в АПЛ.

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