Владислав Ванат отримав покарання за свої слова на адресу кращої половини людства.

"За нашою інформацією, на вчорашньому засіданні КДК УАФ було ухвалено достатньо резонансне рішення. Форвард Динамо Влад Ванат дискваліфікований на 3 матчі.

"Не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри": форвард Динамо – про причину фіаско з Інгульцем

Причина – знамените післяматчеве "сексистське" інтерв'ю щодо суддівства Монзуль у матчі з Інгульцем. Плюс штраф 100 тисяч гривень.

Однак є нюанс. Рішення набуде чинності після розгляду справи Апеляційним комітетом УАФ", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

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