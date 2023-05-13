Владислав Ванат получил наказание за слова в адрес лучшей половины человечества.

"По нашей информации, на вчерашнем заседании КДК УАФ было принято достаточно резонансное решение. Форвард Динамо Влад Ванат дисквалифицирован на 3 матча.

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Причина – знаменитое послематчевое "сексистское" интервью относительно судейства Монзуль в матче с Ингульцом. Плюс штраф 100 тысяч гривен.

Однако есть нюанс. Решение вступит в силу после рассмотрения дела Апелляционным комитетом УАФ", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, киевляне в матче 16-го тура УПЛ на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2, а Ванат после игры заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры". Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

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