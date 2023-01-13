За молодим нападником дортмундської Борусії Юссуфом Мукоко стежили одразу два клуби – Барселона та Ньюкасл. Каталонці готові були підписати форварда лише за умови, що той перейде вільним агентом. Своєю чергою, англійський клуб пропонував гравцю зарплату в 9 мільйонів євро, а також бонус за підписання у розмірі 30 мілн. Однак, Мукоко відмовився від обох пропозицій.

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Якщо на початку року Борусія Д була не в вигідному становищі, то тепер очікується, що нападник змінив рішення. Мукоко не покине Дортмунд вільним агентом влітку, а підпише новий чотирирічний контракт, повідомляє Sky Germany. Незважаючи на те, що остаточної угоди ще немає, німецький клуб впевнений в тому, що форвард залишиться в команді.

До слова, Юссуфа Мукоко забив шість голів і віддав три результативні передачі в 14 матчах Бундесліги за дортмундську Борусію цього сезону, що принесло йому місце в команді Хансі Фліка на чемпіонаті світу.

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