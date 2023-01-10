Контракт 18-річного форварда з "джмелями" завершиться влітку, сторони поки не домовились про продовження співпраці. Тому за зірочкою вишикувалась черга з охочих підписати його безкоштовно.

Зірка Борусії вимагає від клубу астрономічну суму за продовження контракту

Як інформує Evening Standard, претендентом на Юссуфу став Ньюкасл. Представники найбагатшого клубу світу вже спілкувались із Мукоко і запропонували йому зарплатню у розмірі 150 тисяч фунтів на тиждень (понад 7,5 млн на рік). Конкурентами "сорок" є Челсі, Барселона та Баварія.

Нападника Борусії, який забив 6 голів та віддав стільки ж асистів цього сезону, вважають одним із найбільших вундеркіндів німецького футболу. В його активі низка рекордів як наймолодшого автора голів. Також Мукоко став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав за збірну Німеччини на чемпіонатах світу.

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