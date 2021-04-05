Форвард "джмелів" травмував зв'язки стопи і не встигне повернутися до гри у нинішньому сезоні, повідомляє прес-служба дортмундців.

Манчестер Сіті – Борусія Д: німці втратили лідера на перший чвертьфінал Ліги чемпіонів

Зауважимо, що Борусії вже завтра належить зіграти перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. До Англії команда вилетіла вже без травмованого футболіста.

До слова, у поточній кампанії 16-річний центрфорвард побив низку рекордів. За першу команду "жовто-чорних" Мукоко зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забивши 4 голи. Однак за команду U-19 Юссуфа провів лише 4 поєдинки, у яких відзначився 12-ма забитими м'ячами.

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