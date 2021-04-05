Півзахисник "джмелів" Джейдон Санчо не встиг оговтатися після травми і пропустить гру в Манчестері, повідомляє The Athletic. Зазначається, що хавбек лише повернувся з Дубаї, де проходив реабілітацію, і ще не тренується з командою.

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Нагадаємо, Санчо не грав з початку березня через м'язове ушкодження. Головний тренер дортмундців Едін Терзіч не виключив, що Джейдон зможе допомогти команді в матчі-відповіді з "містянами", який відбудеться 14 квітня.

До слова, перша зустріч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Борусія Д відбудеться завтра, 6 квітня, в Англії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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