Юный нападающий дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Форвард "шмелей" травмировал связки стопы и не успеет вернуться к игре в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба дортмундцев.

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Заметим, что Боруссии уже завтра предстоит сыграть первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В Англию команда вылетела уже без травмированного футболиста.

К слову, в текущей кампании 16-летний центрфорвард побил ряд рекордов. За первую команду "желто-черных" Мукоко сыграл 15 матчей во всех турнирах, забив 4 гола. Однако за команду U-19 Юссуфа провел всего 4 матча, в которых отметился 12-ю забитыми мячами.

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