Форвард Боруссии Д вылетел до конца сезона из-за травмы – уже завтра "шмелям" играть в ЛЧ против Манчестер Сити
Юный нападающий дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.
Форвард "шмелей" травмировал связки стопы и не успеет вернуться к игре в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба дортмундцев.
Манчестер Сити – Боруссия Д: немцы потеряли лидера на первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Заметим, что Боруссии уже завтра предстоит сыграть первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В Англию команда вылетела уже без травмированного футболиста.
К слову, в текущей кампании 16-летний центрфорвард побил ряд рекордов. За первую команду "желто-черных" Мукоко сыграл 15 матчей во всех турнирах, забив 4 гола. Однако за команду U-19 Юссуфа провел всего 4 матча, в которых отметился 12-ю забитыми мячами.
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