Іспанський клуб проігнорував прохання не вести справи представниками країни-терористки, купивши хавбека московського Динамо за 15 мільйонів євро. Ця подія зробила вірусним відео, яке зняли ще взимку. На ньому головний тренер Барселони Хаві Ернандес звернувся до Захаряна: "Привіт, Арсене! Сподіваюся, якось побачити тебе у Барселоні".

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Російські ЗМІ вирішили з'ясувати, наскільки серйозними були наміри фахівця. На цей запит прес-служба Барселони відповіла наступне: "Це було повідомлення, в якому гравцеві пропонувалося приїхати до Барселони, відвідати тренування та все. Не більше".

Словом каталонці підтвердили, що були б раді бачити у себе гравця, який прославляє окупантів. Нехай навіть просто як гостя. Втім, за чутками, Барселона рік тому нібито хотіла купити Захаряна, але не знайшла грошей на цей трансфер.