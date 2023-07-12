Форвард збірної Бразилії та Атлетіко Паранаенсе Вітор Роке продовжить свою кар'єру в Барселоні. Щоправда, трохи пізніше.

У своїх соцмережах та згодом на офіційному сайті каталонці підтвердили перехід 18-річного бразильського нападника. Вітор Роке підпише угоду до 2031 року, але приєднається до лав чемпіонів Іспанії лише наступного літа.

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Раніше повідомлялось, що каталонці заплатять Атлетіко Паранаенсе за гравця 30 мільйонів євро, а також передбачено бонуси у розмірі 31 млн. "Блаугранас" вдалося розтягнути термін виплат суми трансферу на 4 роки. Контрактом передбачена і клаусула. Клуб, який захоче придбати бразильця, змушений буде викласти 500 мільйонів євро.

Вітор Роке зіграв за Атлетіко Паранаенсе в 66 матчах. В активі гравця 22 голи та дев'ять результативних передач. Він став третім новачком Барси у поточне вікно. Раніше "синьо-гранатові" підписали Ілкая Гюндогана та Іньїго Мартінеса на правах вільних агентів.

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