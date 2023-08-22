Форвард Барселоны забил роскошный гол – шедевр не спас от потери очков
Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витор Роке, подписавший контракт с Барселоной, продолжает отмечаться результативными действиями.
Бразилия, Серия А
Гояс – Атлетико Паранаэнсе – 1:1
Голы: Батиста, 81 – Роке, 39
Витор Роке продолжает зажигать на родине и подтверждать, что Барселона не зря потратила на него много денег. В очередном матче бразильский нападающий отметился результативным действием. 18-летний Роке получил передачу на фланге возле центрального круга, пробежал с мячом до штрафной площади соперника, сместился ближе к центру и мощным ударом пробил в девятку. Впрочем, удержать свое преимущество, которое получили благодаря Роке, Атлетико Паранаэнсе не смог. В конце встречи Гояс сумел сравнять счет.
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Статистика 18-летнего нападающего поражает. В активе Витора Роке 18 голов и восемь ассистов в 39 матчах за свою команду. Атлетико Панаэнсе занимает шестую строчку в Серии А, отставая от лидера Ботафого на 15 очков.