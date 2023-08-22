Бразилия, Серия А

Гояс – Атлетико Паранаэнсе – 1:1

Голы: Батиста, 81 – Роке, 39

Витор Роке продолжает зажигать на родине и подтверждать, что Барселона не зря потратила на него много денег. В очередном матче бразильский нападающий отметился результативным действием. 18-летний Роке получил передачу на фланге возле центрального круга, пробежал с мячом до штрафной площади соперника, сместился ближе к центру и мощным ударом пробил в девятку. Впрочем, удержать свое преимущество, которое получили благодаря Роке, Атлетико Паранаэнсе не смог. В конце встречи Гояс сумел сравнять счет.

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Статистика 18-летнего нападающего поражает. В активе Витора Роке 18 голов и восемь ассистов в 39 матчах за свою команду. Атлетико Панаэнсе занимает шестую строчку в Серии А, отставая от лидера Ботафого на 15 очков.