Манор Соломон: "гордість Ізраїлю", який здатний стати зіркою УПЛ – знайомство з новачком Шахтаря

Шахтар оголосив про перехід ізраїльського півзахисника Манора Соломона. "Футбол 24" знайомить вас з новачком "гірників" та аналізує його перспективи в Україні.

Шахтар підписав чергового молодого таланта – ізраїльський півзахисник Манор Соломон захищатиме кольори "гірників" протягом найближчих 5 років. 19-річний хавбек став першим офіційним новачком Шахтаря у 2019 році.

Шахтар оголосив про перехід Соломона

Манор Саломон народився 24 липня 1999 року в Ізраїлі. 19-річний гравець збірної Ізраїлю може зіграти як на позиції атакувального захисника, так і нападника. При цьому улюблена позиція Соломона – лівий фланг атаки. Ігрова нога – права, проте і ліва у їзряїльтянина не для ходьби, адже при необхідності Соломон може віддати передачу та пробити і "неробочою" ногою.

За неофіційними даними, донеччани заплатять за футболіста близько 6 млн євро, а зарплата гравця складе 300 тисяч євро на рік.

Цікаво, що за версією авторитетного Transfermarkt вартість Соломона складає лише 1,5 млн євро. Вочевидь, Шахтар серйозно переплатив, аби переманити перспективного хавбека до своїх лав.

Шахтар випередив серйозних конкурентів

За інформацією Mirror та Calciomercato, ще у 2017 році юним півзахисником цікавились Ліверпуль та Ювентус. Обидва європейські гранди активно слідкували за перспективним хавбеком та були готові викласти за нього 5 млн євро – практично стільки, скільки у підсумку Маккабі отримав від Шахтаря. Влітку 2018 року футболістом цікавилась і Бенфіка.

У інтерес топ-клубів до Соломона, в принципі, можна повірити, – ви тільки погляньте, що вміє витворяти ізраїльський футболіст, який вже незабаром отримає шанс проявити себе і на українських полях.

До слова, у 2018 році ізраїльтянин увійшов в топ-50 молодих талантів європейського футболу за версією УЄФА. У цьому списку були представлені і українці – півзахисники Динамо Віктор Циганков та Володимир Шепелєв.

Кар'єра в Ізраїлі

Соломон є вихованцем клубу Маккабі Петах-Тіква, з якого і перейшов у Шахтар. Дебютував у дорослому футболі в 2016 році. Виступав за збірну Ізраїлю різних вікових категорій, а в 2018 році дебютував за національну команду, вийшовши на заміну у поєдинку Ліги націй проти Албанії. Півзахисник викликався у збірну ще у 2017 році, проте тоді не виходив на поле, обмежившись лише кількома потрапляннями у заявку.

Топ-трансфери зими-2018 рік потому: Нідерландська скеля, Негострий перець чилі і кращий за оригінал "Габонський Неймар"

Після свого дебюту "гордість Ізраїлю", як інколи називають Соломона, взяв участь ще в одному поєдинку національної збірної, знову ж таки вийшовши на заміну в матчі проти Гватемали. Результативними діями за збірну новачок Шахтаря наразі не відзначався, а от у матчах чемпіонату Ізраїлю Соломон в поточному сезоні зіграв 12 матчів у чемпіонаті, у яких забив 2 голи. До слова, Маккабі посідає лише 10 місце в турнірній таблиці.

В активі новоспеченого "гірника" наразі немає жодного виграного трофею. Перехід до Шахтаря може виправити це вже через кілька місяців.

Перспективи в Шахтарі

Ще раніше Паулу Фонсека заявляв, що одним із пріоритетних завдань клубу на трансферному ринку є підписання лівого вінгера. Ймовірно, саме в особі Соломона "гірники" знайшли те, що шукали.

Соломон полюбляє зміщуватись з лівого флангу в центр, після чого пробиває по воротах або віддає передачі. Півзахисник може зіграти і справа – там він переважно прибирає м'яч під робочу ногу та віддає передачу на партнерів. Такий собі ізраїльський Євген Коноплянка найкращих зразків.

До слова, новачок Шахтаря – доволі швидкий та неймовірно технічний футболіст, яких залишилось одиниці у нинішньому чемпіонаті України. За манерою гри ізраїльтянин дещо нагадує колишніх лідерів "гірників" Бернарда та Дугласа Косту. Силова боротьба – слабке місце у грі хавбека, проте він компенсує це просто вражаючою вибуховістю, технікою та наполегливістю. Також можна відзначити не надто високу ефективність у завершальній стадії атаки – лише 2 голи у далеко не найсильнішій ізраїльській першості.

Звісно, у силовому українському футболі технічному Соломону буде важко, як мінімум на перших порах, та й адаптацію до нового середовища ніхто не відміняв. Проте наразі у нього є всі дані, щоб з часом стати одним з лідерів Шахтаря та справжньою зіркою УПЛ.

Важливо, що Шахтар підписав Соломона саме зараз – до початку зборів у Туреччині, адже новачок отримає такий необхідний час для адаптації в команді та колективі. Лівий фланг атаки – відверто слабке місце Шахтаря, адже Фернандо Педро, Дентінью, Феллінгтон Нем та Сергій Болбат відверто не вражають, а Тайсон періодично вилітав через травми.

Підписання ізраїльтянина підтверджує ставку Шахтаря на молодь. Наскільки це себе виправдає – покаже виключно час.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ