Фонсека скасував перший тренувальний збір Роми

Італійська Рома скасувала тренувальний збір після консультації з тренерським штабом Фонсеки.

"Перш за все ми хочемо принести свої вибачення шанувальникам Роми, які вже планували приїхати на тренувальну базу в Пінзоло на перший командний збір.

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Таке рішення було нелегко прийняти, але після консультації тренера зі своїм штабом було прийнято рішення відкласти початок підготовки для того, щоб команда перебувала в найкращій формі.

Ми розуміємо, які незручності відчули фанати, які вже замовили подорож і проживання в Пінзоло, аби вирушити і підтримати команду на тренувальному зборі, і ми шукаємо найкраще рішення для цієї ситуації", – поділився генеральний директор Роми Гвідо Фієнга в коментарі офіційному сайту римлян.

Зазначимо, що Фонсека наполіг на скасуванні першого тренувального збору, який був запланований з 29 червня по 7 липня.

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