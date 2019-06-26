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Фонсека отменил первый тренировочный сбор Ромы

13:44 104 Читати українською
Фонсека отменил первый тренировочный сбор Ромы
Паулу Фонсека / EPA

Итальянская Рома отменила тренировочный сбор после консультации с тренерским штабом Фонсеки.

"Прежде всего мы хотим принести свои извинения поклонникам Ромы, которые уже планировали приехать на тренировочную базу в Пинзоло на первый командный сбор.

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Такое решение было нелегко принять, но после консультации тренера со своим штабом было принято решение отложить начало подготовки для того, чтобы команда находилась в лучшей форме.

Мы понимаем, какие неудобства ощутили фанаты, которые уже заказали путешествие и проживание в Пинзоло, чтобы отправиться и поддержать команду на тренировочном сборе, и мы ищем лучшее решение для этой ситуации", – поделился генеральный директор Ромы Гвидо Фиенга в комментарии официальному сайту римлян.

Отметим, что Фонсека настоял на отмене первого тренировочного сбора, который был запланирован с 29 июня по 7 июля.

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