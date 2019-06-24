Фонсека особисто хоче бачити Ісмаїлі в Ромі

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який нещодавно очолив Рому, хоче переманити в римський клуб Ісмаїлі.

Захисник Шахтаря Ісмаїлі потрапив до списку найпріоритетніших трансферів Роми, який був ухвалений на сьогоднішньому засіданні керівництва клубу, повідомляє TMW.

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За інформацією видання, переговори між клубами тривають. Знову працювати з бразильцем в одній команді хоче особисто Паулу Фонсека. Зазначається, що потенційна сума трансферу 29-річного захисника може скласти близько 15 млн євро.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що "гірники" не будуть розглядати пропозиції щодо Ісмаїлі менші за 50 млн євро.

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