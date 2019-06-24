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Фонсека особисто хоче бачити Ісмаїлі в Ромі

22:25 485 Читать на русском
Фонсека особисто хоче бачити Ісмаїлі в Ромі
Ісмаїлі та Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який нещодавно очолив Рому, хоче переманити в римський клуб Ісмаїлі.

Захисник Шахтаря Ісмаїлі потрапив до списку найпріоритетніших трансферів Роми, який був ухвалений на сьогоднішньому засіданні керівництва клубу, повідомляє TMW.

Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

За інформацією видання, переговори між клубами тривають. Знову працювати з бразильцем в одній команді хоче особисто Паулу Фонсека. Зазначається, що потенційна сума трансферу 29-річного захисника може скласти близько 15 млн євро.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що "гірники" не будуть розглядати пропозиції щодо Ісмаїлі менші за 50 млн євро.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

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Теги
Шахтар Шахтар Італія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Ісмаїлі Ісмаїлі
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