Ліга 1, 28-ий тур

Лілль – Марсель – 3:1

Голи: Девід, 54 (пен.), Кабелла, 71, Г. Гудмундссон, 84 – Ісмаїлі, 81 (аг)

Лілль не програвав 6 матчів поспіль у всіх турнірах, а от Марсель давно розгубив імпульс від звитяги над Шахтарем – серія з трьох поразок. Паулу Фонсека та Ісмаїлі мали нагоду покарати кривдників "гірників".

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Перший тайм минув без голів, але вже в дебюті другого господарі повели. Їхній найкращий бомбардир Джонатан Девід заробив і сам реалізував пенальті – 16-й точний удар канадця в чемпіонаті. Кабелла подвоїв перевагу Лілля. Хавбек технічно пробив під поперечку і навіть не думав стримуватися, святкуючи гол у ворота колишньої команди.

Курйозний автогол Ісмаїлі повернув надію Марселю. Александро панічно виносив м'яч і вліпив у екс-захисника Шахтаря. Радість провансальців виявилась недовгою. За 3 хвилини Гудмундссон підсумував красиву атаку Лілля, встановивши фінальні 3:1.

"Доги" повернулися на третю сходинку і чекають матчу Монако. Натомість Марсель з жахливою серією взагалі не може наблизитися до зони єврокубків.

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