Головний тренер "шпор" Ангелос Постекоглу повідомив, що 24-річний ізраїльтянин навряд встигне відновитись у нинішньому сезоні.

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Соломон приєднався до Тоттенхема минулого літа. Лондонці хотіли скористатись правилом ФІФА і забрати хавбека вільним агентом, але після затяжних переговорів все ж погодились заплатити Шахтарю 6,5 млн євро. Манор встиг відіграти за "шпор" 280 хвилин, відзначитись 2 асистами, а потім отримав важку травму коліна.

Додамо, що Тоттенхем бореться за зону ЛЧ, відстаючи від четвертої Астон Вілли на 2 очки, але маючи гру в запасі.

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