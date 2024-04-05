Екс-зірка Шахтаря вилетів до кінця сезону АПЛ – Тоттенхем скандально віддав "гірникам" гроші і отримав крихти
Дебютний сезон Манора Соломона у Тоттенхемі виявився суцільним жахіттям.
Головний тренер "шпор" Ангелос Постекоглу повідомив, що 24-річний ізраїльтянин навряд встигне відновитись у нинішньому сезоні.
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Соломон приєднався до Тоттенхема минулого літа. Лондонці хотіли скористатись правилом ФІФА і забрати хавбека вільним агентом, але після затяжних переговорів все ж погодились заплатити Шахтарю 6,5 млн євро. Манор встиг відіграти за "шпор" 280 хвилин, відзначитись 2 асистами, а потім отримав важку травму коліна.
Додамо, що Тоттенхем бореться за зону ЛЧ, відстаючи від четвертої Астон Вілли на 2 очки, але маючи гру в запасі.
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