Фонсека перервав космічну серію Ювентуса

Підопічні Паулу Фонсеки 1 серпня здобули вольову перемогу над "Старою синьйорою", яка напередодні вже здобула дев'ятий поспіль чемпіонський титул.

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Однак, перемога Роми стала знаковою. Річ у тім, що Ювентус до вчорашнього дня не програвав на домашньому стадіоні в рамках Серії А понад два роки. Остання поразка була датована ще 22 квітня 2018-го, коли три очки з Турину повіз Наполі. Космічна серія "б'янконері" обірвалася на позначці у 40 матчів без поразок.

Цікаво, що останнім тренером, який перемагав Ювентус на його полі до Паулу Фонсеки, був Мауріціо Саррі, який зараз очолює туринську команду.

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