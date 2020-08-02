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Фонсека перервав космічну серію Ювентуса

21:52 - Читать на русском
Фонсека перервав космічну серію Ювентуса
Паулу Фонсека / Getty images

Ювентус в останньому матчі сезону-2019/20 у Серії А поступився столичній Ромі (1:3).

5’ Гонсало Ігуаїн
 
Нікола Калініч 23’
Дієго Перотті 43’
Дієго Перотті 52’
5’ Гонсало Ігуаїн
23’ Нікола Калініч
43’ Дієго Перотті
52’ Дієго Перотті

Підопічні Паулу Фонсеки 1 серпня здобули вольову перемогу над "Старою синьйорою", яка напередодні вже здобула дев'ятий поспіль чемпіонський титул.

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Однак, перемога Роми стала знаковою. Річ у тім, що Ювентус до вчорашнього дня не програвав на домашньому стадіоні в рамках Серії А понад два роки. Остання поразка була датована ще 22 квітня 2018-го, коли три очки з Турину повіз Наполі. Космічна серія "б'янконері" обірвалася на позначці у 40 матчів без поразок.

Цікаво, що останнім тренером, який перемагав Ювентус на його полі до Паулу Фонсеки, був Мауріціо Саррі, який зараз очолює туринську команду.

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Теги
Ювентус Ювентус Рома Рома Італія Наполі Наполі Мауріціо Мауріціо Саррі Паулу Паулу Фонсека Ювентус - Рома
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