Брешія розписала мирову із Сампдорією

Чемпіонат Італії 2019/20, 38-й тур
Брешія – Сампдорія – 1:1
Голи: Торрегросса, 48 (пен) – Леріс, 41
Нереалізований пенальті: Квальярелла, 27
Вилучення: Аскілдсен, 90+2 (друга жовта)
Ювентус – Рома – початок о 21:45
Мілан – Кальярі – початок о 21:45
Наполі – Лаціо – початок о 21:45
Брешія приймала Сампдорію. Генуезцям зона вильоту не загрожувала, а Брешія вже вибула у нижчий дивізіон, тож ніякого турнірного значення цей поєдинок не мав. На 27-й нагоду відкрити рахунок з пенальті змарнував Квальярелла. Після цього команди обмінялись кількома небезпечними моментами і під завісу тайму гостям таки вдалось вийти уперед. Це Леріс завдав шедеврального удару з дальньої дистанції.
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По перерві був призначений ще один пенальті, але цього разу у ворота господарів – його реалізував Торрегросса. До кінця матчу команди виглядали рівними, але у компенсований час генуезці залишились у меншості. Гравці Брешії одразу кинулись у атаку, але забити не вистачило часу. Фінальний свисток зафіксував нічию.
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