Брешія розписала мирову із Сампдорією

Сампдорія на виїзді розійшлась миром із Брешією в рамках завершального туру Серії А. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 38-й тур

Брешія – Сампдорія – 1:1

Голи: Торрегросса, 48 (пен) – Леріс, 41

Нереалізований пенальті: Квальярелла, 27

Вилучення: Аскілдсен, 90+2 (друга жовта)

Ювентус – Рома – початок о 21:45

Мілан – Кальярі – початок о 21:45

Наполі – Лаціо – початок о 21:45

Брешія приймала Сампдорію. Генуезцям зона вильоту не загрожувала, а Брешія вже вибула у нижчий дивізіон, тож ніякого турнірного значення цей поєдинок не мав. На 27-й нагоду відкрити рахунок з пенальті змарнував Квальярелла. Після цього команди обмінялись кількома небезпечними моментами і під завісу тайму гостям таки вдалось вийти уперед. Це Леріс завдав шедеврального удару з дальньої дистанції.

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По перерві був призначений ще один пенальті, але цього разу у ворота господарів – його реалізував Торрегросса. До кінця матчу команди виглядали рівними, але у компенсований час генуезці залишились у меншості. Гравці Брешії одразу кинулись у атаку, але забити не вистачило часу. Фінальний свисток зафіксував нічию.

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