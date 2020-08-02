Фонсека прервал космическую серию Ювентуса

Подопечные Паулу Фонсеки 1 августа одержали волевую победу над "Старой синьорой", которая накануне уже завоевала девятый подряд чемпионский титул.

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Однако, победа Ромы стала знаковой. Дело в том, что Ювентус до вчерашнего дня не проигрывал на домашнем стадионе в рамках Серии А более двух лет. Последнее поражение было датировано еще 22 апреля 2018 года, когда три очка из Турина увез Наполи. Космическая серия "бьянконери" оборвалась на отметке в 40 матчей без поражений.

Интересно, что в последним тренером, который побеждал Ювентус на его поле до Паулу Фонсеки, был Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет туринскую команду.

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