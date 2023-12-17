Фонсека на останніх секундах відібрав у ПСЖ перемогу, Марсель виграв 4-й матч поспіль: Ліга 1
У неділю, 17 грудня, завершився 16 тур Ліги 1. Рахунки і огляд матчів чемпіонату Франції читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 16 тур
Нант – Брест – 0:2
Голи: Маньєтті, 49, Муньє, 57
Лор'ян – Страсбур – 1:2
Голи: Дьєнг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49
Метц – Монпельє – 0:1
Гол: Естеве, 9
Тулуза – Ренн – 0:0
Марсель – Клермон – 2:1
Голи: Мурільйо, 26, Харіт, 42 – Аллевіна, 58
Лілль – ПСЖ – 1:1
Голи: Девід, 90+4 – Мбаппе, 66 (пен)
Центральним поєдинком неділі була зустріч Лілля та ПСЖ. Підопічні Паулу Фонсеки у випадку перемоги наздоганяли Монако за очками, а парижани могли відірватися від Ніцци аж на 7 очок.
Ліон прибив Монако на його полі і наблизився до рятівної зони – колишня ціль Шахтаря забив переможний гол
Перший тайм активніше провів ПСЖ. Підопічні Луїса Енріке значно більше володіли м'ячем, але з 6-ти ударів по воротах у площину прилетів лише один. Лілль взагалі не потурбував Тенаса в перші 45 хвилин. Як наслідок, нулі після першої половини, але у другому таймі ПСЖ таки забив. Допоміг пенальті, який заробив Лукас Ернандес, а реалізував Кіліан Мбаппе. Все йшло до перемоги парижан, але вже в доданий час Джонатан Девід забив гол у відповідь і приніс Ліллю нічию. 1:1 – ПСЖ набрав 37 балів і відірвався від Ніцци на 5 очок. Лілль іде 4-м – 28 пунктів.
В інших матчах Нант удома поступився Бресту, Страсбур без Едуарда Соболя, який просидів всю гру в запасі, на виїзді обіграв Лор'ян. Друга перемога поспіль дозволила ельзасцям відірватися від зони вильоту.
Нарешті набрав ходу форму Марсель, який здобув 4 перемогу поспіль. Команда Дженнаро Гаттузо здолала Клермон і піднялася на 6 місце. Монпельє мінімально впорався з Метцом, а Тулуза і Ренн пішли з поля без голів.
Клубний ЧС-2025: ФІФА офіційно затвердила дати і регламент турніру – відомі майже всі учасники від Європи