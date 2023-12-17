Чемпіонат Франції, 16 тур

Нант – Брест – 0:2

Голи: Маньєтті, 49, Муньє, 57

Лор'ян – Страсбур – 1:2

Голи: Дьєнг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49

Метц – Монпельє – 0:1

Гол: Естеве, 9

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1

Голи: Мурільйо, 26, Харіт, 42 – Аллевіна, 58

Лілль – ПСЖ – 1:1

Голи: Девід, 90+4 – Мбаппе, 66 (пен)

Центральним поєдинком неділі була зустріч Лілля та ПСЖ. Підопічні Паулу Фонсеки у випадку перемоги наздоганяли Монако за очками, а парижани могли відірватися від Ніцци аж на 7 очок.

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Перший тайм активніше провів ПСЖ. Підопічні Луїса Енріке значно більше володіли м'ячем, але з 6-ти ударів по воротах у площину прилетів лише один. Лілль взагалі не потурбував Тенаса в перші 45 хвилин. Як наслідок, нулі після першої половини, але у другому таймі ПСЖ таки забив. Допоміг пенальті, який заробив Лукас Ернандес, а реалізував Кіліан Мбаппе. Все йшло до перемоги парижан, але вже в доданий час Джонатан Девід забив гол у відповідь і приніс Ліллю нічию. 1:1 – ПСЖ набрав 37 балів і відірвався від Ніцци на 5 очок. Лілль іде 4-м – 28 пунктів.

В інших матчах Нант удома поступився Бресту, Страсбур без Едуарда Соболя, який просидів всю гру в запасі, на виїзді обіграв Лор'ян. Друга перемога поспіль дозволила ельзасцям відірватися від зони вильоту.

Нарешті набрав ходу форму Марсель, який здобув 4 перемогу поспіль. Команда Дженнаро Гаттузо здолала Клермон і піднялася на 6 місце. Монпельє мінімально впорався з Метцом, а Тулуза і Ренн пішли з поля без голів.

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