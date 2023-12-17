Фонсека на последних секундах отобрал у ПСЖ победу, Марсель выиграл 4-й матч подряд: Лига 1
В воскресенье, 17 декабря, завершился 16 тур Лиги 1. Счета и обзор матчей чемпионата Франции читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 16 тур
Нант – Брест – 0:2
Голы: Маньетти, 49, Мунье, 57
Лорьян – Страсбург – 1:2
Голы: Дьенг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49
Метц – Монпелье – 0:1
Гол: Эстево, 9
Тулуза – Ренн – 0:0
Марсель – Клермон – 2:1
Голы: Мурильо, 26, Харит, 42 – Аллевина, 58
Лилль – ПСЖ – 1:1
Голы: Дэвид, 90+4 – Мбаппе, 66 (пен)
Центральным поединком воскресенья была встреча Лилля и ПСЖ. Подопечные Паулу Фонсеки в случае победы догоняли Монако по очкам, а парижане могли оторваться от Ниццы на 7 очков.
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Первый тайм активнее провел ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике гораздо больше владели мячом, но из 6-ти ударов по воротам в створ прилетел лишь один. Лилль вообще не побеспокоил Тенаса в первые 45 минут. Как следствие, нули после первой половины, но во втором тайме ПСЖ таки забил. Помог пенальти, который заработал Лукас Эрнандес, а реализовал Килиан Мбаппе. Все шло к победе парижан, но уже в добавленное время Джонатан Дэвид забил ответный гол и принес Лиллю ничью. 1:1 – ПСЖ набрал 37 баллов и оторвался от Ниццы на 5 очков. Лилль идет 4-м – 28 пунктов.
В других матчах Нант дома уступил Бресту, Страсбур без Эдуарда Соболя, просидевшего всю игру в запасе, на выезде обыграл Лорьян. Вторая победа подряд позволила эльзасцам оторваться от зоны вылета.
Наконец набрал ход форму Марсель, одержавший 4 победу подряд. Команда Дженнаро Гаттузо одолела Клермон и поднялась на 6 место. Монпелье минимально справился с Метцом, а Тулуза и Ренн ушли с поля без голов.
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