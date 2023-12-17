Чемпионат Франции, 16 тур

Нант – Брест – 0:2

Голы: Маньетти, 49, Мунье, 57

Лорьян – Страсбург – 1:2

Голы: Дьенг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49

Метц – Монпелье – 0:1

Гол: Эстево, 9

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1

Голы: Мурильо, 26, Харит, 42 – Аллевина, 58

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Дэвид, 90+4 – Мбаппе, 66 (пен)

Центральным поединком воскресенья была встреча Лилля и ПСЖ. Подопечные Паулу Фонсеки в случае победы догоняли Монако по очкам, а парижане могли оторваться от Ниццы на 7 очков.

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Первый тайм активнее провел ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике гораздо больше владели мячом, но из 6-ти ударов по воротам в створ прилетел лишь один. Лилль вообще не побеспокоил Тенаса в первые 45 минут. Как следствие, нули после первой половины, но во втором тайме ПСЖ таки забил. Помог пенальти, который заработал Лукас Эрнандес, а реализовал Килиан Мбаппе. Все шло к победе парижан, но уже в добавленное время Джонатан Дэвид забил ответный гол и принес Лиллю ничью. 1:1 – ПСЖ набрал 37 баллов и оторвался от Ниццы на 5 очков. Лилль идет 4-м – 28 пунктов.

В других матчах Нант дома уступил Бресту, Страсбур без Эдуарда Соболя, просидевшего всю игру в запасе, на выезде обыграл Лорьян. Вторая победа подряд позволила эльзасцам оторваться от зоны вылета.

Наконец набрал ход форму Марсель, одержавший 4 победу подряд. Команда Дженнаро Гаттузо одолела Клермон и поднялась на 6 место. Монпелье минимально справился с Метцом, а Тулуза и Ренн ушли с поля без голов.

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