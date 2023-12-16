Ліга 1, 16-й тур

Монако – Ліон – 0:1

Гол: Джеффіньйо, 85

Гучна вивіска не могла приховати абсолютно різний стан команд. Якщо Монако претендує на зону Ліги чемпіонів, то Ліон у нинішньому сезоні мріє лише про виживання.

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Останнім часом "ткачі" наближаються до здійснення цієї місії. Після розгромної перемоги над Тулузою підопічні П'єра Сажа "вигризли" 3 очки у князівстві. Гості вистояли до 85-ї хвилини, на якій Джеффіньйо приголомшив Монако. Кадевере з Мейтлендом-Найлсом розірвали правий фланг, і вихованець Арсенала викотив зручну передачу бразильцю. До слова, колись Джеффіньйо активно сватали в Шахтар, але не судилось.

Перемога дозволила Ліону наздогнати Тулузу, проте та має кращу різницю голів і ще зіграє цього туру. Монако втратив шанс обійти Ніццу та тепер озирається на Лілль, якому у неділю приймати ПСЖ.

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