Власник римського клубу Ден Фрідкін неабияк розчарований вчорашньою поразкою від Манчестер Юнайтед (2:6), інформує Сalciomercato.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – відео голів та огляд матчу

Перемога у Лізі Європи була для Роми останнім шансом зачепитися за вихід у Лігу чемпіонів, однак тепер це завдання здається неможливим. Очікувалося, що Фонсека покине клуб влітку, коли закінчиться його контракт. Втім, розлючений Фрідкін може звільнити екс-тренера Шахтаря вже найближчим часом, а сезон буде завершувати хтось інший.

До слова, головним претендентом на тренерський місток Роми вважається Мауріціо Саррі.

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