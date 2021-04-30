Фонсека може бути звільнений достроково – власник Роми розлючений ганебною поразкою від МЮ
Паулу Фонсека може попрощатися з Ромою навіть раніше, ніж очікувалося.
Власник римського клубу Ден Фрідкін неабияк розчарований вчорашньою поразкою від Манчестер Юнайтед (2:6), інформує Сalciomercato.
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Перемога у Лізі Європи була для Роми останнім шансом зачепитися за вихід у Лігу чемпіонів, однак тепер це завдання здається неможливим. Очікувалося, що Фонсека покине клуб влітку, коли закінчиться його контракт. Втім, розлючений Фрідкін може звільнити екс-тренера Шахтаря вже найближчим часом, а сезон буде завершувати хтось інший.
До слова, головним претендентом на тренерський місток Роми вважається Мауріціо Саррі.
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