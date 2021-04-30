Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – відео голів та огляд матчу
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Манчестер Юнайтед знищив Рому у півфінальному матчі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Манчестер Юнайтед – Рома на "Футбол 24".
завершено
48’ Едінсон Кавані
64’ Едінсон Кавані
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Грінвуд
Едін Джеко 34’
34’ Едін Джеко
48’ Едінсон Кавані
64’ Едінсон Кавані
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Грінвуд
Перший тайм завершився на користь гостей. Бруну швидко відкрив рахунок, проте Рома відповіла голами Пеллегріні і Джеко. "Вовки" провели три вимушені заміни і провалили другу половину.
Манчестер Юнайтед однією ногою у фіналі Ліги Європи – Кавані, Фернандеш і Погба вбили знекровлену Рому
Кавані дублем хутко вивів МЮ вперед, а Фернандеш реалізував сумнівний пенальті. Добивали італійців Погба і Грінвуд – 6:2.
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