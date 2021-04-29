Уле Гуннар Сульшер досі не виграв з Манчестер Юнайтед жодного трофею. Поточна Ліга Європи – хороша нагода це виправити. "Дияволи" вважаються фаворитом турніру. А для Паулу Фонсеки перемога в ЛЄ – єдиний шанс врятувати сезон. Римляни провалилися в Серії А і не мають іншого варіанту, щоб застрибнути в Лігу чемпіонів. Мотивація на найвищому рівні. Обидва тренери виставили найсильніші склади.

Зі стартовим свистком пішов інтенсивний футбол. Перша ж осмислена атака Манчестер Юнайтед завершилася голом, коли Кавані дав у розріз на Фернандеша, а Бруну акуратно перекинув голкіпера. Головним героєм епізоду став Погба – француз отримав м'яч на фланзі та проскочив трьох опонентів, розірвавши оборонні порядки гостей.

Але вже через пару хвилин Поль засмутив вболівальників МЮ. Він рукою заблокував простріл Карсдорпа у власному штрафному. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, а Пеллегріні впевнено реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Манчестер Юнайтед у першому таймі більше атакував, однак завершальним ударам Фернандеша бракувало точності. Зі штрафного Бруну пробив над поперечкою, а класний прохід Рашфорда замкнув в'ялим ударом – м'яч навіть не долетів до воріт.

Рома натомість відповідала гострими контрвипадами. Один з них призвів до пенальті, інший – до гола з гри. Спінаццола пройшов лівою бровкою і віддав Мхітаряну, тонкий пас Генріха в штрафний майданчик, простріл Пеллегріні – і Джеко заштовхав м'яч у ворота. Рома пішла на перерву з перевагою в рахунку, але з величезними проблемами.

Паулу Фонсека протягом перших півгодини провів три вимушені заміни: Верету травмувався в дебюті, Лопес не зміг продовжити гру через біль у плечі, а потім пошкодження отримав Спінаццола. Рома стала першою командою в історії Ліги Європи, яка зробила 3 заміни в першому таймі. Фонсека дуже рано втратив можливість впливати на гру!

Манчестер Юнайтед аж ніяк не заслуговував на поразку та докладав усіх зусиль, аби оформити камбек. Погба стріляє здалеку – на місці голкіпер. Кавані отримав подарунок від Ібаньєса, але суперники заблокували удар уругвайця.

Відігратися "дияволам" вдалося вже у другому таймі. Погба знову став тіньовим героєм. Поль вертикальним пасом знайшов Кавані, а Едінсон обігрався з Фернандешем і вразив ворота! МЮ відразу ж міг забивати третій: Погба вкотре з глибини, Шоу прострілив, а Кавані бахнув над воротами.

Рома періодично огризалася, але ініціатива була в руках Юнайтед. Третій гол господарів став справою часу. Забив його Кавані – Матадор підстеріг помилку воротаря, який не зумів якісно парирувати удар Ван-Біссаки.

У "дияволів" вже дуже часто почали проходити небезпечні атаки. Шоу отримав хороший момент, але вистрелив прямо у воротаря. Нічого страшного, коли є Кавані. Едінсон впав у штрафному майданчику в боротьбі зі Смоллінгом, а суддя поставив дуже суперечливий пенальті. Фернандеша суперечливість 11-метрового не цікавила – він просто забив.

А ще через кілька хвилин Манчестер Юнайтед влаштував розгром. Погба відгукнувся на подачу Бруну. Масну крапку з передачі Кавані поставив Грінвуд. Моментів у господарів було дуже багато. У ворота Роми влетіло 6 голів, а могло влетіти і 7, і 8. Англійська команда наприкінці матчу вже просто куражилася.

Доля протистояння фактично вирішена. Після такого розгрому Сульшер може бути спокійним перед матчем-відповідю, який відбудеться через тиждень на Стадіо Олімпіко. Манчестер Юнайтед максимально наблизився до фіналу Ліги Європи.

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