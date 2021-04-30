Владелец римского клуба Дэн Фридкин изрядно разочарован вчерашней поражением от Манчестер Юнайтед (2:6), информирует Сalciomercato.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – видео голов и обзор матча

Победа в Лиге Европы была для Ромы последним шансом зацепиться за выход в Лигу чемпионов, однако теперь эта задача кажется невозможной. Ожидалось, что Фонсека покинет клуб летом, когда закончится его контракт. Впрочем, разъяренный Фридкин может уволить экс-тренера Шахтера уже в ближайшее время, а сезон будет завершать кто-то другой.

К слову, главным претендентом на тренерский мостик Ромы считается Маурицио Сарри.

МЮ – Рома: первый финалист Лиги Европы почти известен, Фонсеку постигло историческое невезение, Погба порвал "волков"