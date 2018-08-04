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Фонсека: Хацкевич відкинув м'яч, я сказав йому, що можна перемагати без цього

00:24 1009 Читать на русском
Фонсека: Хацкевич відкинув м'яч, я сказав йому, що можна перемагати без цього
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував епізод про який розповідав головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

Наставник "гірників" розповів, про ситуацію між ним та Хацкевичем про яку раніше розповів головний тренер Динамо.

"Наприкінці матчу був епізод, коли м'яч від гравця Динамо пішов в аут і потрапив до рук Хацкевича. Тренер Динамо відверто відкинув м'яч в сторону, замість того, щоб повернути його нашому гравцеві.

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Я привітав Хацкевича з перемогою, потиснув йому руку, але при цьому сказав, що, можна перемагати і без цього, що епізод був зайвим.

Я звернувся до нього англійського з єдиною фразою: "Congratulations. But you do not need it" (Вітаю. Але вам це не потрібно – переклад з англ.). Нічого більше", – цитує Фонсеку Tribuna.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.

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Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Паулу Фонсека Паулу Фонсека Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
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