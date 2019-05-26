Ахметов розповів про готовність відпустити Фонсеку

Президент Шахтаря Рінат Ахметов прокоментував можливість відпустити головного тренера Паулу Фонсеку в інший клуб.

"Я готовий відпустити Фонсеку в європейський клуб, якщо надійде така пропозиція. Я поважаю Паулу і це хороший крок і для Шахтаря. Він дуже амбіційний тренер і ним напевно хтось цікавиться за кордоном.

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Раніше, коли брали футболіста, намагались усіляко його втримати, але коли я почав робити інакше, став отримувати більше.

Я не дивуюсь, що до нього є інтерес, адже Фонсека – амбітний та успішний тренер", – сказав Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

Паулу Фонсека очолив Шахтар влітку 2016 року і за 3 сезони тричі поспіль виграв "золотий дубль".

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