Фонсека – про можливість очолити Динамо: Я ніколи не кажу "ніколи"

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека в ефірі програми "Профутбол" розповів про зустріч з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

"Уперше коли ми познайомилися із президентом Динамо, він запросив мене випити чаю чи кави. Я обрав каву. Ми обговорили деякі питання стосовно молодих гравців. Невдовзі вони стануть професіоналами.

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Ми тоді не говорили про матчі Шахтар – Динамо. Ми взагалі не порушували цю тему. Більше обговорювали молодих виконавців. Президент здався мені тією людиною, яка любить свою команду і бореться за Динамо. Я це одразу помітив. Це абсолютно нормально.

Але щодо пропозиції від Динамо... Я ніколи не кажу "ніколи". Чесно кажучи, мій зв’язок із Шахтарем настільки міцний, що, я думаю, це було б дуже важко. Практично неможливо. Але не знаю, у футболі багато чого відбувається. Не знаю, що може статися. Відверто скажу, якби була така можливість, моя дружина мені б не дозволила, в жодному разі", – сказав Фонсека.

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