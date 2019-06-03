Фонсека розхвалив молодих гравців Динамо

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека висловив компліменти молодим футболістам Динамо.

"Мені подобається досить багато молодих хлопців із Динамо. Нам не варто дивитися на турнірну таблицю. Динамо з кожним роком стає все сильнішим. І я впевнений, що у наступному році Динамо буде ще сильнішим, якщо залишиться з цими гравцями.

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Шепелєв, Бурда, Миколенко та інші молоді хлопці додають. Всі ці молоді хлопці через рік стануть сильнішими. Це без всяких сумнівів. Тому що у них є чудові чесноти", – цитує Фонсеку FootballHub.

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