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Фонсека розхвалив молодих гравців Динамо

07:30 183 Читать на русском
Фонсека розхвалив молодих гравців Динамо
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека висловив компліменти молодим футболістам Динамо.

"Мені подобається досить багато молодих хлопців із Динамо. Нам не варто дивитися на турнірну таблицю. Динамо з кожним роком стає все сильнішим. І я впевнений, що у наступному році Динамо буде ще сильнішим, якщо залишиться з цими гравцями.

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Шепелєв, Бурда, Миколенко та інші молоді хлопці додають. Всі ці молоді хлопці через рік стануть сильнішими. Це без всяких сумнівів. Тому що у них є чудові чесноти", – цитує Фонсеку FootballHub.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Микита Бурда Микита Бурда
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