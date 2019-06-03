Завадити Фонсеці очолити Рому можуть лише два фактори – у вівторок римляни проведуть переговори з португальцем

Рома рішуче налаштована підписати контракт із головним тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

Фонсека – один з двох претендентів на посаду головного тренера Роми. Другий – наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела в понеділок керівництво римлян проведе зустріч з італійцем, а у вівторок – з португальцем.

Фонсека цікавий "джалороссі" завдяки тому, що його команди грали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Де Дзербі для керівництва Роми має перевагу над тренером Шахтаря за рахунок досвіду роботи в чемпіонаті Італії.

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Також зазначається, що Фонсека очолить Рому, лише якщо "гірники" погодяться анулювати клаусулу португальця, яка складає 5 мільйонів євро.