toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Завадити Фонсеці очолити Рому можуть лише два фактори – у вівторок римляни проведуть переговори з португальцем

09:39 171 Читать на русском
Завадити Фонсеці очолити Рому можуть лише два фактори – у вівторок римляни проведуть переговори з португальцем
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Рома рішуче налаштована підписати контракт із головним тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

Фонсека – один з двох претендентів на посаду головного тренера Роми. Другий – наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport.

Фонсека хоче забрати в Рому Тайсона, – ЗМІ

За інформацією джерела в понеділок керівництво римлян проведе зустріч з італійцем, а у вівторок – з португальцем.

Фонсека цікавий "джалороссі" завдяки тому, що його команди грали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Де Дзербі для керівництва Роми має перевагу над тренером Шахтаря за рахунок досвіду роботи в чемпіонаті Італії.

Ребров вважає, що Фонсека зможе провести відмінну роботу в Серії А

Також зазначається, що Фонсека очолить Рому, лише якщо "гірники" погодяться анулювати клаусулу португальця, яка складає 5 мільйонів євро.

blog_ava
Степаненко: Сербія – це принциповий суперник для збірної України
09:11
509
Теги
Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Роберто Де Дзербі Роберто Де Зербі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
26
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук