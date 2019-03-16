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Фонсека – про гру з Зорею: Український чемпіонат заслуговує мати більше таких матчів

20:37 285 Читать на русском
Фонсека – про гру з Зорею: Український чемпіонат заслуговує мати більше таких матчів
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував мінімальну перемогу над Зорею у 22 турі УПЛ.

 
Жуніор Мораєс 25’

"Перш за все, дайте мені сказати, що український чемпіонат заслуговує мати більше таких матчів, де є таке змагання. Велика кількість емоційних моментів. Є боротьба. Всі один одного поважали сьогодні. Все обмежилося тільки грою в футбол. Для мене це був відмінний матч.

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Ми дуже добре грали. Забили гол. Могли реалізувати ще пару моментів. Вони у нас були. Ми сьогодні зіграли з хорошою, сильною командою, яка показує інтенсивний футбол і веде боротьбу.

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Проте, Шахтар завжди був сконцентрований в обороні, і наші гравці практично не дозволяли Зорі створювати будь-які моменти. Думаю, ми повністю заслужили перемогу", – цитує Фонсеку офіційний сайт Зорі.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Зоря - Шахтар Шахтар Шахтар
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