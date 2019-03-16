Фонсека – об игре с Зарей: Украинский чемпионат заслуживает иметь больше таких матчей

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал минимальную победу над Зарей в 22 туре УПЛ.

"Прежде всего, дайте мне сказать, что украинский чемпионат заслуживает иметь больше таких матчей, где есть такое соревнование. Большое количество эмоциональных моментов. Есть борьба. Все друг друга уважали сегодня. Все ограничилось только игрой в футбол. Для меня это был отличный матч.

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Мы очень хорошо играли. Забили гол. Могли реализовать еще пару моментов. Они у нас были. Мы сегодня сыграли с хорошей, сильной командой, которая показывает интенсивный футбол и ведет борьбу.

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Однако, Шахтер всегда был сконцентрирован в обороне, и наши игроки практически не позволяли Заре создавать любые моменты. Думаю, мы полностью заслужили победу", – цитирует Фонсеку официальный сайт Зари.