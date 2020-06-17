Флік розкрив секрет надвпевненого чемпіонства Баварії – тренер мюнхенців вже думає про наступні цілі

Головний тренер Баварії Ганс Флік прокоментував перемогу над Вердером (1:0), яка забезпечила мюнхенцям восьмий титул чемпіона Німеччини поспіль.

"Компліменти команді! Те, як ми грали в останні кілька місяців, це пристрасть, ви можете відчути менталітет, радість гри, бойовий дух. На початку Вердер не надто хотів грати. Потім вони набралися сміливості, коли ми опинилися в меншості.

Чемпіонський гол Левандовські у відеоогляді матчу Вердер – Баварія – 0:1

Сьогодні немає критики. Вам слід згадати, як команда це зробила. Ви ніколи не досягнете успіху самотужки, тільки разом. Мені подобається бути тут. "Mia san Міа" (лозунг Баварії – прим.) демонструє впевненість у собі, яка характерна для війська. Хлопці неймовірної якості, і тренери їм довіряють. Це Баварія Мюнхен, цілі завжди високі. Ми зробили перший крок. У нас ще є Кубок, наступна мета. Наразі ви не можете планувати Лігу чемпіонів. Це завжди буде просто гра, а ми повинні бути у відмінній формі", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, мюнхенці виграли всі сім матчів після відновлення сезону і забезпечили собі титул за два тури до фінішу Бундесліги.

Баварія здобула титульну перемогу над Вердером, Борусія М розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок