Борусія Менхенгладбах розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок

Вольфсбург на виїзді розгромно поступився Борусії М у рамках 32-го туру Бундесліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 32-й тур

Борусія Менхенгладбах – Вольфсбург – 3:0

Голи: Хофман, 11, 30, Штіндль, 65

Вердер – Баварія – початок о 21:30

Уніон Берлін – Падерборн – початок о 21:30

Фрайбург – Герта – початок о 21:30

Борусія Менхенгладбах приймала Вольфсбург. Господарям вдалось відкрити рахунок вже на початку матчу. На 11-й хвилині Хофман, отримавши чудову діагональ від Емболо, зумів випередити захисника "вовків" і в дотик пробив у дальній лівий кут. Борусія більше володіла м'ячем, але гості також кілька разів небезпечно огризались. Проте, це не завадило Хофману знову, під час контратаки, класно відкритись у штрафному і оформити дубль – 2:0.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. На 65-й остаточного розгрому "вовкам" завдав Штіндль. Траоре віддав чудову розрізну передачу і він пробив у дотик із меж штрафного майданчика. Більше цікавих моментів у другому таймі глядачі не побачили. Завдяки цій перемозі Борусія М із 59-ма очками піднялась на 4-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вольфсбург із 46-ма пунктами залишився на 6-му місці.

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