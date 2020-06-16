Борусія Менхенгладбах розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок

Вольфсбург на виїзді розгромно поступився Борусії М у рамках 32-го туру Бундесліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Німеччини 2019/20, 32-й тур
Борусія Менхенгладбах – Вольфсбург – 3:0
Голи: Хофман, 11, 30, Штіндль, 65
Вердер – Баварія – початок о 21:30
Уніон Берлін – Падерборн – початок о 21:30
Фрайбург – Герта – початок о 21:30
Борусія Менхенгладбах приймала Вольфсбург. Господарям вдалось відкрити рахунок вже на початку матчу. На 11-й хвилині Хофман, отримавши чудову діагональ від Емболо, зумів випередити захисника "вовків" і в дотик пробив у дальній лівий кут. Борусія більше володіла м'ячем, але гості також кілька разів небезпечно огризались. Проте, це не завадило Хофману знову, під час контратаки, класно відкритись у штрафному і оформити дубль – 2:0.
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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. На 65-й остаточного розгрому "вовкам" завдав Штіндль. Траоре віддав чудову розрізну передачу і він пробив у дотик із меж штрафного майданчика. Більше цікавих моментів у другому таймі глядачі не побачили. Завдяки цій перемозі Борусія М із 59-ма очками піднялась на 4-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вольфсбург із 46-ма пунктами залишився на 6-му місці.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ