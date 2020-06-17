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Чемпіонський гол Лєвандовскі у відеоогляді матчу Вердер – Баварія – 0:1

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Чемпіонський гол Лєвандовскі у відеоогляді матчу Вердер – Баварія – 0:1
Баварія восьмий раз поспіль стала чемпіоном Німеччини / ФК Баварія

Баварія мінімально обіграла Вердер (1:0) в рамках 32-го туру Бундесліги та здобула восьме поспіль чемпіонство. Дивіться відео гола та огляд матчу Вердер – Баварія.

 
Роберт Лєвандовскі 44’
Альфонсо Девіс 79’
44’ Роберт Лєвандовскі
79’ Альфонсо Девіс

Поєдинок для мюнхенців видався важким, адже Вердеру вкрай необхідні очки у боротьбі за виживання. Перший гострий момент створили саме бременці – Еґґештайн пробив трохи повз ворота. А от Лєвандовскі свій момент не проґавив – поляк відзначився голом наприкінці першої половини. У другому таймі Баварія лишилась в меншості через другу жовту в Девіса, проте втримала переможний рахунок та оформила чемпіонство.

Баварія здобула титульну перемогу над Вердером, Борусія М розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок

Завдяки цій перемозі, Баварія набрала 76 очок і найближчий переслідувач – Борусія – не має шансів обігнати Мюнхен. Вердер з 28 пунктами залишився на передостанній сходинці.

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Теги
Вердер - Баварія Баварія Баварія Німеччина Відеоновини Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Вердер Вердер
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