У рамках недільньої програми 38-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24",

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 38-й тур

Хетафе – Мальорка – 1:2

Голи: Альварес, 48 – Мурікі, 90, Маффео, 90+3

Лас-Пальмас – Алавес – початок о 17:15

Сельта – Валенсія – початок о 17:15

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Матч у Мадриді між Хетафе й Мальоркою не мав турнірного значення, тож команди грали у своє задоволення. Господарі вийшли вперед на початку другого тайму зусиллями Альвареса – його гол залишався єдиним до кінця основного часу. Втім, на 73-й хвилині стався епізод, який зламав Пепе Бордаласу все.

Голкіпер Сорія вийшов на перехоплення й зіткнувся з Ларіним, вдарившись головою об газон при приземленні. На поле одразу ж вибігли медики, а згодом на поле виїхала і карета швидкої. Моторошна тиша на Колосеумі тривала 10 хвилин, але завершилась щасливо – воротар прийшов до тями. Його замінив Фусато.

Шоковані футболісти Хетафе досить швидко пропустили два голи. На 90-й хвилині рахунок зрівняв Мурікі, а на 90+3-й Маффео вивів Мальорку вперед – 1:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Балеарці святкують перемогу в останньому турі Ла Ліги.

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