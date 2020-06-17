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Флик раскрыл секрет сверхуверенного чемпионства Баварии – тренер мюнхенцев уже думает о следующих целях

09:31 45 Читати українською
Флик раскрыл секрет сверхуверенного чемпионства Баварии – тренер мюнхенцев уже думает о следующих целях
Ханс Флик / Сайт Баварии

Главный тренер Баварии Ханс Флик прокомментировал победу над Вердером (1:0), которая обеспечила мюнхенцам восьмой титул чемпиона Германии подряд.

 
Роберт Левандовски 44’
Альфонсо Дэвис 79’
44’ Роберт Левандовски
79’ Альфонсо Дэвис

"Комплименты команде! То, как мы играли в последние несколько месяцев, это страсть, вы можете почувствовать менталитет, радость игры, боевой дух. В начале Вердер не слишком хотел играть. Затем они набрались смелости, когда мы оказались в меньшинстве.

Чемпионский гол Левандовски в видеообзоре матча Вердер – Бавария – 0:1

Сегодня нет критики. Вам следует вспомнить, как команда это сделала. Вы никогда не добьетесь успеха сам, только вместе. Мне нравится быть здесь. "Mia san Міа" (лозунг Баварии – прим.) демонстрирует уверенность в себе, которая характерна для войска. Ребята невероятного качества, и тренеры им доверяют. Это Бавария, цели всегда высокие. Мы сделали первый шаг. У нас еще есть Кубок, следующая цель. Сейчас вы не можете планировать Лигу чемпионов. Это будет просто игра, а мы должны быть в отличной форме", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, мюнхенцы выиграли все семь матчей после возобновления сезона и обеспечили себе титул за два тура до финиша Бундеслиги.

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Бавария Бавария Германия Вердер - Бавария Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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